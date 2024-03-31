مصطفى محمد يتواجد بتشكيل نانت الرسمي أمام نيس في الدوري الفرنسي

يستضيف فريق الكرة الاول بنادي نانت الذي يضم في صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد، نظيره نيس، في مباراة قوية ضمن الجولة الـ 30 من الدوري الفرنسي.

مصطفى محمد في الهجوم.. تشكيل نانت اليوم أمام نيس في الدوري الفرنسي

تشكيل نانت اليوم ضد نيس في الدوري الفرنسي

حارس المرمى: ألبان لافونت.

خط الدفاع: كالفين أميان، جان كاستيليتو، إيراي كوميرت، نيكولاس كوزا.

وسط الملعب: ماتياس أبليني، دوجلاس أوجوستو، فلوران موليت، بيدرو تشيفيريلا، موسى.

الهجوم: مصطفى محمد.

ويجلس على مقاعد البدلاء: دينيس بيتريتش، نيكولاس بالويس، ناثان زيزي، جان كيفين دوفيرين، صامويل موتوسامي، ماركوس كوكو، قادر بامبا، بيني تراوري، تينو كاديويري.

ويتواجد نانت في المركز الـ 16 فى جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 25 نقطة جمعها من 26 مباراة، فاز 7 مباريات وتعادل فى 4 وخسر 15 لقاء.

بينما يأتي فريق نيس في المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 43 نقطة جمعها من 26 مباراة، فاز 12 مباراة وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مثلها.