مصطفى محمد يسعى لتحقيق إنجازا جديدا مع نانت أمام ستراسبورج الليلة

الدوري الفرنسي

يسعى الدولي المصري مصطفى محمد المحترف ضمن صفوف فريق الكرة الأول بنادي نانت الفرنسي لتحقيق إنجازا جديدا بالمسابقة، عندما يواجه نظيره ستراسبورج مساء اليوم بالدوري.



ويأمل مصطفى محمد في قيادة فريقه للفوز وحصد نقاط المباراة الثلاثة بصفة عامة، وتسجيل هدف او المساهمة في صناعة هدف بصفة خاصة، حيث ساهم مصطفي محمد في 8 أهداف هذا الموسم في الدوري الفرنسي، فيما سجل الأناكوندا 7 أهداف خلال الموسم الجارى مع نانت الفرنسي، خلال 17 مباراة بكل المسابقات وصنع هدفا واحدا.



وتحدد موعد لانطلاق صافرة مباراة نانت ستراسبورج فى السادسة مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 26 من منافسات الدوري الفرنسي الممتاز.



ويحتل فريق نانت المركز الـ 16 فى جدول ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي برصيد 25 نقطة جمعها من 24 مباراة، فاز 7 مباريات وتعادل فى 4 وخسر 15 لقاء، فيما يتواجد ستراسبورج فى المركز الـ 14 برصيد 26 نقطة.