الأحد 31 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بوكايو ساكا يقود آرسنال أمام مانشستر سيتي في البريميرليج

آرسنال
آرسنال

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال بقيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، عن تشكيل موقعة مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

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ويأتي بوكايو ساكا على رأس تشكيل الجانرز أمام السيتي، في المباراة التي يشهدها ملعب "الاتحاد" معقل السماوي.
ومن المقرر انطلاق المواجهة في تمام الخامسة والنصف من مساء اليوم الأحد، والذي يشهدها ملعب "الاتحاد" معقل السيتزين.

تشكيل آرسنال أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، ويليام صليبا، جابرييل، جاكوب كيويور.

خط الوسط: ديكلان رايس، جورجينو، مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، كاي هافرتز، جابرييل خيسوس.

يذكر أن الجانرز يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف عن ليفربول، برصيد 64 نقطة بينما يأتي مانشستر سيتي الثالث برصيد 63 نقطة أي بفارق نقطة وحيدة أقل.

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