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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جوارديولا يعلن تشكيل السيتي أمام آرسنال.. هالاند في المقدمة

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، عن تشكيل مواجهة آرسنال، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

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ويقود الدولي النرويجي إرلينج هالاند تشكيل السيتي  أمام آرسنال، في المباراة المقرر إقامتها في تمام الخامسة والنصف من مساء اليوم الأحد، والذي يشهدها ملعب "الاتحاد" معقل السيتزين.

تشكيل مانشستر سيتي أمام آرسنال

حراسة المرمى: أورتيجا.
خط الدفاع: ناثان أكي، مانويل أكانجي، روبن دياز، يوشكو جفارديول.
خط الوسط: كيفين دي بروين، رودري، برناردو سيلفا، كوفاسيتش
خط الهجوم: فيل فودين، إيرلينج هالاند.
الجدير بالذكر أن أرسنال يأتي في مقدمة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف عن ليفربول، برصيد 64 نقطة بينما يأتي مانشستر سيتي الثالث برصيد 63 نقطة أي بفارق نقطة وحيدة أقل.

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