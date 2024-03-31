الأحد 31 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شادي محمد: البعض بيغل من فكرة أني كابتن الأهلي التاريخي

شادي محمد
شادي محمد

أعرب شادي محمد نجم الأهلي السابق عن حزنه الشديد من بعض لاعبي المارد الأحمر السابقين بعد مروره بمحنة صعبة للغاية ولم يسأل عنه أحد سوى أشخاص قليلون.

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أضاف شادي محمد في تصريحات إذاعية: كان البعض (بيغل) من فكرة إني كابتن الأهلي التاريخي، وكنت أرى هذا في أعينهم، مررت بمحنة شديدة جدًا.

وتابع: ولا أحد سأل عني إلا قليلين مثل ياسر ريان ووليد صلاح الدين وهشام حنفي ومحمد عمارة وأحمد عادل، ولا انتظر شئ من أحد.

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شادي محمد: البعض بيغل من فكرة أني كابتن الأهلي التاريخي

وواصل: أقسم بالله أن 50% من الذين حول محمود الخطيب لو نجح محمود طاهر سيلتفون حول الأخير، وأعرفهم بالاسم، هم مع الخطيب من أجل المناصب.

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