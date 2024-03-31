محافظ أسوان يتفقد مشروع إنشاء مول الخدمات الطبية

أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جولة تفقدية لمتابعة مشروع إنشاء مول الخدمات الطبية المواجهة لمستشفى المسلة التخصصى الذى يقام على مساحة 250 متر مسطح ، ويتكلف إنشاؤه أكثر من 3 مليون جنيه ليضم دور أرضى و 3 أدوار علوية.

رافقه في الجولة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، ومسئولى الجهات المختصة.

يأتي ذلك إستعداداً للتشغيل الكامل لمنظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى

وكلف عطية، بالإسراع بوتيرة العمل بهذا المشروع الحيوى لجنى الثمار الإيجابية منه، وخاصة أنه سيضم مراكز طبية فى التخصصات المختلفة ، وأيضاً مراكز للأشعة، وصيدلية ليكون إضافة هامة للخدمات المقدمة بمستشفى المسلة، موجهاً بأن يتم إنهاء إجراءات الترخيص وفقاً لإعتماد هذه المراكز من هيئة الإعتماد والرقابة الصحية حتى تكون متوافقة مع ضوابط ومعايير منظومة التأمين الصحى الشامل.

وشدد أشرف عطية على ضرورة أن يتكامل مع تنفيذ مشروع المول الطبى تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات بالمنطقة المواجهة له بأرض المعارض ، مع إضفاء اللمسات الجمالية بها، مكلفاً بأن يتم بالتوازى مراعاة أعمال الإنارة والمسطحات الخضراء، وإنشاء أكثر من مكان لإنتظار السيارات على مساحة 800 م2 حتى تتحقق كافة مقومات النجاح للمشروع والظهور بالشكل الحضارى المشرف .