الزمالك وجهًا لوجه أمام فيوتشر في صدام ربع نهائي الكونفدرالية الليلة

يستضيف ستاد السلام، الصدام الأفريقي، مساء اليوم، الذى سيجمع بين فريقي الزمالك ونظيره مودرن فيوتشر، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مشوار الزمالك

أستهل نادي الزمالك مشواره فيبطولة كأس الكونفدرالية من دور الـ٣٢، حيث خسر في الذهاب أمام أرتا سولار بثنائية نظيفة قبل أن يقوم الأبيض بريمونتادا مثيرة ويحقق الفوز في الإياب بنتيجة ٤-١، ليصعد لدور المجموعات.

وفي دور المجموعات فاز الزمالك على أبو سليم بهدف دون رد فى الجولة الأولى، قبل أن يضرب سوار الغيني برباعية نظيفة في الجولة الثانية، ثم فاز على ساجرادا الأنجولى بهدف دون رد قبل أن يتعادل مع بطل انجولا سلبيًا فى الجولة الرابعة ثم فاز على أبو سليم الليبى بهدفين مقابل هدف، وفي الجولة الأخيرة احتسب كاف نقاط المباراة لصالح الزمالك بعد تخلف فريق سوار الغيني عن القدوم للقاهرة لخوض اللقاء.

و يواجه نادي الزمالك نظيره مودرن فيوتشر اليوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ أبريل المقبل.

طاقم تحكيم جزائري

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسئولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم جزائري لإدارة مباراة مودرن فيوتشر في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر لها يوم 7 أبريل المقبل بإستاد القاهرة الدولي.

ويتكون طاقم التحكيم من مصطفى غربال حكمًا للساحة، ويعاونه كل من، مقران قوراري وعباس أكرم زرهوني مساعدين، ويوسف قموح حكمًا رابعًا.

ويتواجد الجزائري لحلو بن براهم كحكم للفيديو، ويعاونه الزامبية ديانا شيكوتيشا.

واختار "كاف" الليبي جمال سالم مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي محمد قزاز.

ويعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الأكثر فوزًا في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أُقيم مساء اليوم السبت بأحد فنادق القاهرة الإجتماع الفني الخاص بمباراة مودرن فيوتشر والزمالك، للإتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء غدًا الأحد بالكونفدرالية.

وتم الإتفاق خلال الإجتماع الفني على أن يرتدي فريق مودرن فيوتشر اللون الأحمر كاملًا، ويرتدي حارس المرمى الطقم الأخضر كاملاً.

فيما يرتدي الزمالك اللون الأبيض كاملاً ويرتدي حارس مرماه اللون الأصفر كاملاً.