للنساء.. الهواء الملوث يساهم في الإصابة بسرطان الثدي

أفاد باحثون من الولايات المتحدة الأمريكية أنهم تمكنوا من إثبات أن الهواء الملوث يمكن أن يؤثر سلبا على صحة الناس، بل ويزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء.

لذلك، قام الباحثون بتحليل النساء المصابات بسرطان الثدي، وأخذوا منهن اختبارات وأجروا استبيانات ونتيجة لذلك، كان من الممكن تحديد تأثير الهواء الملوث على تطور سرطان الثدي لدى النساء.

يقول العلماء أنه في الوقت الحالي يتزايد عدد حالات سرطان الثدي باستمرار في العالم، وهو ما قد يكون بسبب البيئة السيئة على وجه التحديد، والتي لها مثل هذا التأثير على صحة المرأة، ونتيجة لسوء البيئة، يزداد عدد الجزيئات الدقيقة في الهواء، والتي تسبب المرض.

كما يعاني الرجال من آثار صحية ضارة، ولكن بدرجة أقل؛ النساء أكثر عرضة.

ويقول العلماء إنه عند اختيار مكان للعيش، يجب على المرأة أيضًا الانتباه إلى حالة البيئة في ذلك المكان، حيث أن البيئة السلبية يمكن أن تخلق العديد من المشاكل وتسبب سرطان الثدي.

في المدن الكبيرة، نتيجة للتلوث البيئي، تدخل الجزيئات الدقيقة إلى الرئتين وتلوث الجسم ويمكن لهذه الجسيمات أيضًا أن تسبب سرطان الرئة.

ويواصل العلماء حاليًا دراسة كيفية تقليل مخاطر هذه المواد، لإنهم يبحثون عن طرق لتنظيف الهواء من عدد كبير من المواد الضارة أو تقليل تأثيرها على جسم الإنسان.

ما هو سرطان الثدي

يأتي سرطان الثدي بعد سرطانَ الجلد من حيث كونه أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء في الولايات المتحدة ويصيب سرطان الثدي كلاً من الرجال والنساء، إلا أنه أكثر شيوعًا بين النساء.

لقد ساعد الدعم الكبير للتوعية بسرطان الثدي وتمويل الأبحاث على إحداث تقدم في تشخيص سرطان الثدي وعلاجه.

وزادت معدلات البقاء على قيد الحياة لمرضى سرطان الثدي، كما قل عدد الوفيات المرتبطة بهذا المرض بشكل منتظم، ويرجع ذلك في الأغلب إلى عدد من العوامل، مثل الكشف المبكر، واتباع طريقة علاج جديدة تراعي حالة كل مريض، والارتقاء بمستوى فهمنا لطبيعة هذا المرض.