يسرا في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة

ينظم مجتمع بيروت السينمائي مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة في دورته السابعة، والذي يحمل عنوان “نساء من أجل القيادة”، والمقرر إقامته في الفترة بين 14 - 19 إبريل القادم.



تبدأ فعاليات المهرجان في ١٤ نيسان، في حفل افتتاح يقام في كازينو لبنان، حيث ستحلّ الممثلة المصرية والفنانة العربية الكبيرة يسرا ضيفة شرف، وذلك في إطار تكريم الإنجازات الفنية وتقديرًا لمسيرتها الحافلة في عالم السينما والفن. وتستمر فعالياته من ١٥ إلى ١٩ نيسان، حيث سيعرض أكثر من ٧٣ فيلمًا، ضمن مجموعة متنوعة من الأفلام القصيرة والطويلة، الروائية والوثائقية والرسوم المتحركة والتجريبية، إضافة إلى أفلام الرقص، من ٣٥ دولة مختلفة، في صالات Grand Cinemas في مجمّع ABC في ضبيه.

ويتضمن أيضًا ندوات وحلقات حوارية. ويختتم المهرجان في ١٩ نيسان في حفل توزيع الجوائز. هذا وسيختار الجوائز أعضاء لجان التحكيم، التي تضم ١٨ عضوًا من كبار صنّاع السينما والممثلين والفنّانين، يتوزعون على لجان خاصة بكل فئة من الأفلام المعروضة.



يستقطب هذا الحدث نخبة من رواد السينما والفن، للاحتفال بتميز وإبداع النساء في عالم السينما. وهو يضطلع بدور محوري في تعزيز دور المرأة في مجال السينما وتكريم إسهاماتها المتميزة، ويسلّط الضوء على دور المرأة القيادي والريادي في المجتمع.