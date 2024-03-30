حكم رادع لمُدان بخطف طفل في سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج حكما اليوم السبت، بمعاقبة المتهم " ا.ع.ا" بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بخطف الطفل المجنى عليه "ي.ح.م" بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز المراغة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من أسرة الطفل المجنى عليه باختفائه، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تبين قيام المتهم باستدراج الطفل المجنى عليه إلى داخل الزراعات وخطفه، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

قرار جديد حول ربة منزل بتهمة ترويج المخدرات بمدينة السلام

قرر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة، إحالة ربة منزل بمدينة السلام لمحكمة الجنايات، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة.

البداية عندما تلقي قسم شرطة السلام معلومات تفيد بقيام ربة منزل، بالإتجار في المواد المخدرة، وتم إجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات وتم التوصل إلى المتهمة.

وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمة وتدعى «س.م.» داخل مسكنها وتفتيشها عثر علي كيس اسود تبين بداخله مخدر الحشيش يزن ٥٠٠ جرام، واقراص الترامادول.

واعترفت بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار غير مشروع بها.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات وتم إحالتها الي محكمة الجنايات.

المشدد 5 سنوات لعاطلين متورطين بتزوير رخص سيارات

قضت محكمة جنايات القاهرة، بعابدين، بالسجن المشدد 5 سنوات لعاطلين متورطين بتزوير رخص سيارات للمواطنين في منطقة الزيتون.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين كوَّنا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية وأوهما ضحاياهما بقدرتهما على توفير رخص سيارات لهم من إدارات المرور مقابل حصولهما على مبالغ مالية متفق عليها.

وكانت مباحث الأموال العامة تمكنت من ضبط عاطلين متورطين في تزوير محررات رسمية والنصب على المواطنين.

وضُبِطَ بحوزتهما رخصتا قيادة، و3 كارنيهات مزورة منسوبة لجهات حكومية وأوراق بيضاء وهاتفان محمول بهما صور لأشخاص ورخص قيادة.

وتحرر المحضر اللازم، وأُخطِرَت النيابة العامة، التي أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت السابق.