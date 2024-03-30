إجراء قضائي حول المتهمين بالتنقيب عن الآثار بالمعادي

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة المعادي قرارا بتجديد حبس 3 متهمين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة التنقيب غير المشروع عن الآثار في المعادي.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة قيام (3) بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسـم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليـه وتم ضبطهم حال قيامهم بأعمال التنقيب غير المشروع عن الآثـار، وعُثر داخله على حفرة دائرية بعمق 6 أمتار وأدوات الحفر والتنقيب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة قتل طالب في نهار رمضان

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة قتل طالب في نهار رمضان بسبب لهوه أمام منزلهم، وإحداثه تلفيات بسيارتهم دون قصد 15 يوما علي ذمة التحقيقات.



وتلقى قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من إحدى المستشفيات بدائرة القسم باستقبالها جثة طالب مصاب بجرح طعني بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول المتوفى ونجلى خالته، طرف ثان عاطل – إثنين من أصدقائه، بسبب قيام الطرف الأول باللهو أمام العقار محل سكن الطرف الثاني وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته وتعدى أحدهم بالضرب على المتوفى باستخدام آلة حادة ونتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما محكمة جنايات القاهرة، بعابدين، بالسجن المشدد 5 سنوات لعاطلين متورطين بتزوير رخص سيارات للمواطنين في منطقة الزيتون.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين كوَّنا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية وأوهما ضحاياهما بقدرتهما على توفير رخص سيارات لهم من إدارات المرور مقابل حصولهما على مبالغ مالية متفق عليها.

وكانت مباحث الأموال العامة تمكنت من ضبط عاطلين متورطين في تزوير محررات رسمية والنصب على المواطنين.

وضُبِطَ بحوزتهما رخصتا قيادة، و3 كارنيهات مزورة منسوبة لجهات حكومية وأوراق بيضاء وهاتفان محمول بهما صور لأشخاص ورخص قيادة.

وتحرر المحضر اللازم، وأُخطِرَت النيابة العامة، التي أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت السابق