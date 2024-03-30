أول إجراء حول عصابة سرقة محتويات السيارات

أصدرت نيابة مدينة نصر اليوم السبت، قرارا بحبس 3 متهمين بتهمة سرقة محتويات السيارات بمدينة نصر 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 أشخاص لقيامهم بسرقة محتويات السيارات بمدينة نصر.

تعود تفاصيل الواقعة تلقي قسم شرطة مدينة نصر معلومات تفيد قيام المتهمين بسرقة محتويات السيارة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات ضبط كل من (عامل "له معلومات جنائية") لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات، وبمواجهته اعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة من داخل السيارات، وأرشد عن هاتف محمول “من متحصلات نشاطه”.

كما تم ضبط شخصين- مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لقيامهما بسرقة 2 جهاز "لاب توب" من داخل سيارة بدائرة القسم وبحوزتهما (الجهازين المشار إليهما)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة قتل طالب في نهار رمضان

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة قتل طالب في نهار رمضان بسبب لهوه أمام منزلهم، وإحداثه تلفيات بسيارتهم دون قصد 15 يوما علي ذمة التحقيقات.



وتلقى قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من إحدى المستشفيات بدائرة القسم باستقبالها جثة طالب مصاب بجرح طعني بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول المتوفى ونجلى خالته، طرف ثان عاطل – إثنين من أصدقائه، بسبب قيام الطرف الأول باللهو أمام العقار محل سكن الطرف الثاني وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته وتعدى أحدهم بالضرب على المتوفى باستخدام آلة حادة ونتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما قضت محكمة جنايات القاهرة، بعابدين، بالسجن المشدد 5 سنوات لعاطلين متورطين بتزوير رخص سيارات للمواطنين في منطقة الزيتون.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين كوَّنا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية وأوهما ضحاياهما بقدرتهما على توفير رخص سيارات لهم من إدارات المرور مقابل حصولهما على مبالغ مالية متفق عليها.