صلاة العشاء والتراويح بالمسجد الحرام في اللية الـ21 من رمضان (بث مباشر)

تقدم بوابة الوفد بثًا مباشرًا لشعائر صلاة العشاء والتراويح من المسجد الحرام بالمملكة العربية السعودية، اليوم السبت، في الليلة الحادية والعشرين من شهر رمضان المبارك.

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، جاهزية منظومة خدماتها الدينية؛ استعدادا لاستقبال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

منظومة الخدمات الدينية جاهزة بالمسجد الحرام مستعدة للاعتكاف

وذكرت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي أن منظومة الخدمات الدينية جاهزة ومستعدة، وذلك في إطار الخطة المرسومة لاستقبال الأعداد المتزايدة من المعتمرين والمصلين والمعتكفين وتهيئة الأجواء التعبدية الإيمانية لقاصدي وزوار الحرمين الشريفين.

وكانت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي قد أعلنت أنه من المقرر أن تقام صلاة التهجد اليوم /السبت/، وسط تكامل منظومة الخدمات المقدمة بالمسجد النبوي.