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السبت 30 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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صلاة العشاء والتراويح بالمسجد الحرام في اللية الـ21 من رمضان (بث مباشر)

صلاة العشاء والتراويح
صلاة العشاء والتراويح من المسجد الحرام

تقدم بوابة الوفد بثًا مباشرًا لشعائر صلاة العشاء والتراويح من المسجد الحرام بالمملكة العربية السعودية، اليوم السبت، في الليلة الحادية والعشرين من شهر رمضان المبارك.

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بث مباشر.. صلاة العشاء والتراويح بالمسجد الحرام الليلة الـ 20 من رمضان

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صلاة العشاء والتراويح بالمسجد الحرام في اللية الـ19 من رمضان (بث مباشر)

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، جاهزية منظومة خدماتها الدينية؛ استعدادا لاستقبال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

منظومة الخدمات الدينية جاهزة بالمسجد الحرام مستعدة للاعتكاف

وذكرت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي أن منظومة الخدمات الدينية جاهزة ومستعدة، وذلك في إطار الخطة المرسومة لاستقبال الأعداد المتزايدة من المعتمرين والمصلين والمعتكفين وتهيئة الأجواء التعبدية الإيمانية لقاصدي وزوار الحرمين الشريفين.

وكانت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي قد أعلنت أنه من المقرر أن تقام صلاة التهجد اليوم /السبت/، وسط تكامل منظومة الخدمات المقدمة بالمسجد النبوي.

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الجريدة الورقية