الخميس 28 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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صلاة العشاء والتراويح بالمسجد الحرام في اللية الـ19 من رمضان (بث مباشر)

صلاة العشاء والتراويح
صلاة العشاء والتراويح من المسجد الحرام

تقدم بوابة الوفد بثًا مباشرًا لشعائر صلاة العشاء والتراويح من المسجد الحرام في مكة المكرمة بالسعودية، اليوم الخميس، في الليلة التاسعة عشر من رمضان.

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منع الزوجة من صلاة التراويح بالمسجد

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ما حكم صلاة التراويح للمرأة في المسجد؟

وأتاحت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين، التسجيل للاعتكاف بالمسجد الحرام خلال العشر الأواخر من رمضان 2024.

شروط الاعتاف في المسجد الحرام

وتشترط أن يكون عمر المتقدم للاعتكاف فوق 18 سنة، والالتزام بجميع القوانين والتوجيهات الخاصة بالمسجد الحرام، على أن تكون الفترة المسموح بها للاعتكاف من 20 رمضان 1445هـ وتستمر حتى انتهاء صلاة العشاء ليلة عيد الفطر.

وشروط اعتكاف المرأة تمثلت في أن تكون عمر المتقدمة لحجز الاعتكاف لا يقل عن 18 عامًا، التزام المتقدمة بالقواعد العامة الصحية والوقائية التي جرى الإعلان عنها من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، عدم إقامة أي دروس أو ندوات داخل المسجد، أن تكون المتقدمة حاملة للهوية أو تحمل إقامة.

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