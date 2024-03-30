وفد سياحي يزور المناطق الأثرية في المنيا

استقبلت محافظة المنيا ، وفد سياحيا اجنبيا متعدد الجنسيات ، لزيارة المناطق الأثرية بالمنيا ، حيث أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة ، تواصل استقبال وفود أجنبية من جميع أنحاء العالم.

استقبلت المناطق الأثرية، ( بني حسن-تونا الجبل -تل العمارنة)، وفداً سياحياً متعدد الجنسيات، ؛ للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة ، موجهاً المحافظ ، الجهات المعنية بتسهيل الإجراءات أمام الزائرين ، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة.

وأضاف المحافظ ، أن المنيا تشهد انتعاشة سياحية دولية كبيرة ، وإقبالا غير مسبوق يتزامن مع كم الإكتشافات الأثرية المتلاحقة ، على أرض المحافظة ، والتي كان آخرها الإعلان عن الكشف الأثري "الجزء العلوي من تمثال الملك رمسيس الثاني" بمنطقة الأشمونين بملوي ، مؤكداً ، أن الإكتشافات الأثرية تساهم بشكل كبير في الترويج والتنشيط السياحي ؛ بما يضيف رصيدا من عوامل الجذب السياحي التي تزخر بها المحافظة ، بإعتبارها ثالث محافظة أثرية بعد محافظتي ، الجيزة ، والأقصر؛ لما تمتلكه من مناطق أثرية وكنوز قيمة.

كما أشار المحافظ ، إلى أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية منها، منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوي ، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومترا، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كيلومترا شمال شرق مدينة ديرمواس ، ومنطقة تونا الجبل التي تقع على بعد 67 كيلومترا جنوب غرب مدينة المنيا ، بالإضافة ، إلى منطقة دير جبل الطير التي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة ، ومنطقة آثار البهنسا الواقعة على بعد 16 كيلومترا من مركز بني مزار، وتضم آثارا فرعونية وقبطية وإسلامية.