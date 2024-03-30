السبت 30 مارس 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة نيوكاسل يونايتد ووست هام بالدوري الإنجليزي

نيوكاسل يونايتد ووست
نيوكاسل يونايتد ووست هام

أعلن الجهاز الفني لكل من نيوكاسل يونايتد ووست هام التشكيل الأساسي الذي سيخوضان به مباراتهم والمقرر لها بعد قليل ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
 

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ويبدأ فريق نيوكاسل المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: مارتن دوبرافكا.

خط الدفاع: دان بورن- شار- جمال لاسيليس- تينو ليفرميتنو.

وسط الملعب: جوزيف ويلوك- برونو جيماريش- ساين لونجستاف.

خط الهجوم: أنتوني جوردون- ألكسندر إيزاك- جاكوب ميرفي.
 

وعلى الجانب الآخر، يخوض وست هام يونايتد اللقاء بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: ألفونس أريولا.

خط الدفاع: فلاديمير كوفال- مافروبانوس- كورت زوما- إيمرسون.

وسط الملعب: جيمس وارد- توماش سوشيك- لوكاس باكيتا.

خط الهجوم: جارود بوين- ميكائيل أنطونيو- محمد قدوس.

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