مانشستر سيتي في اختبار صعب أمام نيوكاسل يونايتد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

يستضيف ملعب الاتحاد، مساء اليوم، مواجهة مانشستر سيتي مع ضيفه نيوكاسل يونايتد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.



وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل المباراة على ملعب الاتحاد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة ونصف بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع المباراة على شاشة بي إس سبورت 1، بتعليق صوتى للمعلق حسن العيدروس.

نتائج آخر ٤ مباريات بين الفريقين:

١- فوز مانشستر سيتي 3 مقابل 2.

٢- فوز نيوكاسل 1 مقابل صفر.

٣- فوز مانشستر سيتي 1 مقابل صفر.

٤- فوز مانشستر سيتي 2 مقابل صفر