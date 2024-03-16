السبت 16 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مانشستر سيتي في اختبار صعب أمام نيوكاسل يونايتد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي ونيوكاسل
مانشستر سيتي ونيوكاسل

يستضيف ملعب الاتحاد، مساء اليوم، مواجهة مانشستر سيتي مع ضيفه نيوكاسل يونايتد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
 

وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل المباراة على ملعب الاتحاد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة ونصف بتوقيت مكة المكرمة.

 

وتذاع المباراة على شاشة بي إس سبورت 1، بتعليق صوتى للمعلق حسن العيدروس.

 

نتائج آخر ٤ مباريات بين الفريقين:

١- فوز مانشستر سيتي 3 مقابل 2.

٢- فوز نيوكاسل  1 مقابل صفر.

٣- فوز مانشستر سيتي 1 مقابل صفر.

٤- فوز مانشستر سيتي 2 مقابل صفر

الجريدة الورقية