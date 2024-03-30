توغل آليات عسكرية إسرائيلية في خان يونس (شاهد)

قال مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن محافظة خان يونس تشهد توغلًا كبيرًا للآليات العسكرية الإسرائيلية في عدد من المحاور داخل المدينة، خاصة محيط مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل.

وأضاف "جبر"، في رسالة اليوم السبت، أن الآليات العسكرية الإسرائيلية عاودت محاصرة المباني، وتقوم بإطلاق الرصاص والقذائف باتجاه ابنية المستشفى، وتجرف باحات مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس.

قوات الاحتلال أغلقت مستشفى الأمل بالسواتر الطبية

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أغلقت مستشفى الأمل بالسواتر الطبية، وتطالب المرضى والكوادر الطبية بضرورة الإخلاء، إضافة إلى ذلك فجرت قوات الاحتلال عدد كبير من المنازل في محيط المستشفيات المذكورة.

الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت مجموعة من المواطنين ببلدة عبسان

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت مجموعة من المواطنين ببلدة عبسان، ما أدى إلى ارتقاء شهيدان على الفور، وتواصل المدفعية الإسرائيلية قصف المناطق الشرقية لقطاع غزة.

82 شهيدًا و98 مصابًا فى مجازر جيش الاحتلال بقطاع غزة خلال 24 ساعة

وكانت قناة القاهره إلاخبارية قامت بعرض تقرير يرصد اخر تطورات الأوضاع في غزة، إذ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن أن جيش الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 82 فلسطينيًا وإصابة 98 آخرين خلال 24 ساعة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لـ32705 شهداء و75190 مصابًا منذ 7 أكتوبر.

قوات الاحتلال لا تزال تحتجز عددًا كبيرًا من الكوادر الطبية والمرضى

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن أن قوات الاحتلال لا تزال تحتجز عددًا كبيرًا من الكوادر الطبية والمرضى والنازحين في مجمع ناصر الطبي، جنوبي قطاع غزة، وتخضعهم للاستجواب في ظروف قاسية وغير إنسانية.

وقالت "الصحة الفلسطينية" إن قوات الاحتلال تبقي 5 كوادر طبية مع 120 مريضًا بمجمع ناصر الطبي جنوبي القطاع، وتتركهم بلا كهرباء أو ماء أو طعام أو وسائل طبية.

ونوهت "الصحة الفلسطينية" بأن الكهرباء لا تزال مقطوعة عن مجمع ناصر الطبي جنوبي قطاع غزة، ما ينذر باستشهاد الحالات التي تحتاج إلى أكسجين.