الجيش الإسرائيلي يعلن مواصلة القتال في حي الأمل في خان يونس

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواصلة القتال في حي الأمل في خان يونس، بالتزامن مع العمليات الدائرة في مجمّع مستشفى الشفاء.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "طائرات سلاح الجو هاجمت أكثر من 60 هدفًا في قطاع غزة"، مشيرًا إلى "وجود أنفاق هجومية ومبان عسكرية يتواجد فيها الإرهابيون المسلحون".

وأضاف البيان أن "قوات الجيش الإسرائيلي وقوات الشاباك تواصل القتال في منطقة الأمل والكرارة"، لافتًا إلى أنه "تم القضاء على العديد من الإرهابيين بالإضافة إلى العثور على عبوات وقنابل يدوية وأسلحة وسترات والكثير من الذخيرة".

تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية

وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 32 ألف قتيل، ونحو 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في القطاع.

اقتحام نابلس

وكانت القوات الإسرائيلية اقتحمت اليوم الثلاثاء، مدينة نابلس ومخيم عسكر في الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقتي رفيديا والمخفية بمدينة نابلس، فينا اقتحمت قوات أخرى مخيم عسكر الجديد".

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، عن "إحباط محاولات إيرانية لتهريب شحنات كبيرة من الأسلحة المتطورة إلى الضفة الغربية لاستخدامها في تنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية".

وبحسب "الشاباك"، كانت وراء المحاولة "الوحدة الإيرانية 4000"، وقسم العمليات الخاصة التابع لاستخبارات الحرس الثوري، برئاسة جواد غفاري، ووحدة العمليات الخاصة التابعة لفيلق "القدس" التابع للحرس الثوري المتواجدة في سوريا، والمعروفة باسم "الوحدة 18840" والتابعة لرئيس "الوحدة 840" الإيرانية، أصغر بكر.