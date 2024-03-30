السبت 30 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل| جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية في خانيونس

حرب غزة
حرب غزة

قالت مصادر فلسطينية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، نسف مبانٍ سكنية في منطقة السطر الغربي بمدينة خانيونس .

وقالت المقاومة الفلسطينية، إنه تم استهداف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بعبوة شواظ، وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح وهبوط 3 مروحيات لإخلائهم، في منطقة وسط البلد بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 32705، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 75190 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن  الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 82 شهيدا، و98 مصابا، خلال ال 24 ساعة الماضية.

 

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