موعد ثاني لقاءات الأهلي وسبورتنج في نصف نهائي دوري الطائرة

يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، مباراة مهمة أمام فريق سبورتنج، اليوم السبت، في المباراة الثانية من سلسلة Best Of 3 ضمن منافسات نصف نهائي بطولة الدوري.

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وتنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم، على صالة حسن مصطفى ويسعى الفريق لمواصلة تحقيق الانتصارات في الدوري والتأهل إلى نهائي البطولة.

وحرص الإسباني فرناندو مونزو المدير الفني على عقد جلسة مع الفريق بعد مباراة أمس قام خلالها بتوجيه اللاعبين وتصحيح بعض الأخطاء، بالإضافة إلى شرح بعض الجمل الخططية المقرر تنفيذها خلال المباراة.

وكان رجال طائرة الأهلي قد فاز على سبورتنج في المباراة الماضية بنتيجة 3-0 ضمن منافسات بطولة الدوري.