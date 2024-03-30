سيدات الأهلي يستضيفن سبورتنج في دوري سوبر السلة

يخوض الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي مباراة هامة اليوم أمام فريق سبورتنج ضمن منافسات بطولة دوري السوبر.

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من المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساءً على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة ويسعى فريق سيدات سلة الأهلي لمواصلة العروض القوية في البطولة والظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

وكان طارق خيري المدير الفني للفريق قد عقد محاضرة للاعبات خلال المران الأخير أكد خلالها على العديد من الجوانب ‏الخططية والفنية في إطار تجهيز جميع اللاعبات بالشكل المناسب للمباراة.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد فاز في المباراة السابقة علي فريق سموحة بنتيجة 85-51 في البطولة.