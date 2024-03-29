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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سيدات طائرة الأهلي يتأهلن لنهائي الدوري على حساب على سبورتنج

سيدات طائرة الأهلي
سيدات طائرة الأهلي

تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي إلى نهائي بطولة الدوري، بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة 3-0، في المباراة الثانية من سلسلة Best Of 3.

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أقيمت المباراة على صالة حسن مصطفى، وقدم «سيدات طائرة الأهلي» عرضًا قويًّا في المباراة على صعيد الإعداد والإرسال وحائط الصد والضربات الساحقة.

حسم الفريق الشوط الأول بنتيجة 25-15، وواصل الفريق التفوق في الشوط الثاني بنتيجة 25-17، وحسم الأهلي الشوط الثالث والتأهل بنتيجة 25-16.

وكان «سيدات طائرة الأهلي» قد فاز في المباراة الماضية على سبورتنج بنتيجة 3-0، ضمن المباراة الأولى من سلسلة Best Of 3.

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