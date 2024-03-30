حرقوا جثته.. ضبط المتهمين بإنهاء حياة شخص أسفل الطريق الدائري بالعمرانية

نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهمين بقتل شخص وحرق جثته أسفل سور الطريق الدائري بالعمرانية، وتبين أن خلافات مالية بين الجناة والضحية وراء الحادث.

البداية كانت بورود بلاغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة سائق مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، أسفل سور الطريق الدائري بدائرة القسم ووجود آثار حريق بالجسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وأقر أحدهما بوجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليه قام على إثره بالاتفاق مع الثاني على استدراج المجني عليه لشقة أحدهما بزعم إنهاء تلك الخلافات وقاما بالتعدي عليه وإيثاقه وخنقه حتى فارق الحياة، والاستيلاء على مفتاح شقة المجني عليه وهاتفين محمول، والتوجه لمسكن المجني عليه وسرقة بعض المتعلقات الشخصية وفرد محلي واستعانا بـ إحدى الفتيات صديقة أحدهما لنقل الجثمان فقاموا بالاتصال بـ سائق تروسيكل حسن النية، بدعوى نقل بعض المخلفات من الشقة، ولدى وصولهم لمكان العثور قاموا بسكب كمية من البنزين على الجثة وإضرام النيران بها.

كما أرشد المتهمون عن المسروقات والسلاح الناري لدى أحد الأشخاص مقيم بالعمرانية، تم ضبطه والسلاح الناري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضربة الموت.. تفاصيل مقتل عامل على يد طالب في بورسعيد

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية بورسعيد، طالب لقيامه بالتعدي على عامل خلال مشاجرة مما أدى إلى وفاته.

تبلغ لقسم شرطة العرب بمديرية أمن بورسعيد من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (عامل توصيل طلبات - له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ) إثر إصابته بجروح طعنية نافذة .

وبسؤال والده موظف بالمعاش قرر أنه حال سير نجله المتوفـى بالدراجة النارية قيادة زميله بالعمل (مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ) تصادف تقابلهما مع المتهم (طالب - بينه وبين نجله المتوفى خلافات سابقة) فحدثت مشادة كلامية بينهما قام على إثرها المتهم بالتعدى على نجله بسلاح أبيض فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم والسلاح الأبيض، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة .

ضبط عنصرين إجراميين بـ كوكتيل مخدرات في قنا وأسيوط

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عنصرين إجراميين بنطاق محافظتى "قنا وأسيوط" ، وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة .. تقدر قيمتها المالية بأكثر من 3 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن (قنا ، أسيوط) قيام عنصرين إجراميين بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا ، وبحوزته (4 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – 2 كيلو جرام لمخدر الأفيون - عدد من الأقراص المخدرة والمؤثرة – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – 2 سلاح أبيض – ميزان حساس).

وضبطت الأجهزة الأمنية، (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط ، وبحوزته (74 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7,400 كيلو جرام – 3 كيلو جرام لمخدر الأفيون – 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات – سلاح أبيض – ميزان حساس).

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (3 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .