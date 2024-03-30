أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بدفن جثة شخص لقي حتفه ، خلال عبوره الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية، تم نقل الجثمان إلي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق .

دفن جثة شخص لقي مصرعه خلال عبوره الطريق الدائري بالقليوبية

وتلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية ، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص خلال عبوره الطريق الدائري، بدائرة قسم شرطة الخصوص.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع شخص خلال عبوره الطريق الدائري وجرى نقل الجثة إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى.

إصابة سيدة في حريق منزل بأبو النمرس

كما قررت نيابة الجيزة، بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب داخل منزل بمنطقة أبو النمرس، مما أسفر عن إصابة سيدة، وإعداد تقرير وافي عنه لمعرفة اسباب الحريق .

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة ،قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى دائرة قسم أبو النمرس وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ.

وتم محاصرة الحريق وإخماده وأسفر عن إصابة سيدة 40 سنة بحروق بالذراعين والرقبة، بعد نشوب حريق في صالة شقتها بسبب ماس كهربائي وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

تعرض 4 أشخاص للاصابة ، اليوم الجمعة، في حادث تصادم دراجة نارية موتسيكل مع مركبة توكتوك بطريق قرية دار السلام طاميه الزراعي بمركز طامية بمحافظة الفيوم، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم دراجة نارية موتسيكل مع مركبة توكتوك بالفيوم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم بلاغا من مأمور قسم شرطة طامية يفيد بورود إشارة شرطة النجدة يفيد بورود إخطارا باستقبال مستشفى طامية المركزي 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء حادث تصادم بين دراجة نارية وتوك توك، وجرى عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتبين حدوث الحدث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلات القيادة في يد السائقين وفقدانهما السيطرة على الدراجة والمركبة واصطدما ببعضهم.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من، أحمد علي، 14 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى، وخالد عيد، 19 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى، وحسن فتحي، 20 سنة، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، وحاتم جمال 22 سنة، مصاب باشتباه كسر في الكتف الأيمن وتجمع دموي بالوجه، وجار عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.