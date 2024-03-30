تفاصيل عدم إذاعة قرآن الجمعة عبر إذاعة القرآن الكريم| (شاهد)

كشف الكاتب الصحفي محمد سلطان، تفاصيل عدم بث قرآن الجمعة عبر إذاعة القرآن الكريم أمس، موضحا أن البيان الذي صدر عن الهيئة الوطنية للإعلام يشير لوجود خطأ تقني تسبب في عطل بعربات الإذاعة الخارجية، حيث كان مقررا النقل من مسجد السيدة زينب.

النقل الخارجي يتطلب وجود سيارة بث خارجي

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم النقل من مسجد التليفزيون ولكن الوقت كان قد تأخر، لافتًا إلى أن النقل الخارجي يتطلب وجود سيارة بث خارجي وفي حالة وجود أي عطل ينبغي أن تكون هناك خطة بديلة وهي النقل مباشرة من مسجد الهيئة بماسبيرو دون أن يشعر المستمع بهذا.

إذاعة القرآن الكريم هي أقدم إذاعة متخصصة في القرآن الكريم في العالم

وأكد أنه خلال أغسطس 2019 حدث عطل فني مماثل خلال النقل الخارجي لصلاة الجمعة من مسجد الحسين وبعد الأزمة والعطل الفني تم النقل مباشرة من ماسبيرو، مشيرًا إلى أن إذاعة القرآن الكريم هي أقدم إذاعة متخصصة في القرآن الكريم في العالم وبدأت في مارس 1964، موضحا أن ما حدث خطأ ولا بد من حساب المقصر.

جذبت إذاعة القران الكريم أنظار المسلمين في مصر، وخطفت قلوبهم في أول يوم بشهر رمضان المبارك وتصدرت تريندات جوجل بمصر، حيث بحث الملايين عن مواعيد وجداول برامج إذاعة القرآن الكريم خلال شهر الصيام الفضيل.

ووفق للهيئة الوطنية للإعلام فمن المقرر أن تقدم إذاعة القرآن الكريم احتفالًا بشهر رمضان المبارك خطة برامجية متميزة طوال الشهر الكريم، بجانب إلى برامج إذاعة القرآن الكريم المعتادة.

ونستعرض في السطور التالية أبرز البرامج التي سوف تُبث عبر إذاعة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك 1445هـ/2024:

برنامج مع الصائمين في الفترة المفتوحة، والذي يستضيف أساتذة متخصصين في مجال الفقه ويتم إذاعته بعد أذان العصر.

برنامج (حديث الصيام) تقديم الإذاعي محمد عبد الحق.

برنامج (فقه المرأة المسلمة) تقديم الإذاعية الدكتورة هاجر سعد الدين.

برنامج (دقيقة طبية) تقديم الدكتور حسام موافي.

برنامج (فقه الصيام) فكرة وإعداد الإذاعية أمل سعد؛ وضيف البرنامج الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه بجامعة الأزهر.

تقديم عدد من المسابقات مثل: مسابقة (الماء في القران والسنة) تقديم الإذاعي فؤاد حسان، ومسابقة (القدس في موكب الزمان) تقديم الإذاعي كمال نصر الدين، ومسابقة (المقاصد الشرعية) إعداد رضا عبد السلام وتقديم اسماعيل دويدار.

تردد إذاعة القرآن الكريم

- القاهرة الكبرى 98.0 FM.

تردد بث القرآن الكريم على النايل سات

التردد: 11766.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.