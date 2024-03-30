فتح مكة أبرزها.. تعرف على أحداث العشرين من رمضان

شهد اليوم العشرون من شهر رمضان الكريم العديد من الوقائع والأحداث والتي جاءت ما بين الفتوحات الإسلامية والأحداث التي كان لها عظيم الأثر على مدار التاريخ.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أهم الأحداث التي وقعت في العشرين من رمضان:



فتح مكة



يعد فتح مكة عام 8 هجريًا من أعظم الاحداث التي شهدها اليوم العشرين من رمضان حيث استطاع المسلمون وقتها فتح مدينة مكة وضمها إلى دولتهم الإسلامية، وذلك بسبب انتهاك قبيلةَ قريش الهدنةَ التي كانت بينها وبين المسلمين، بعد إغارتها على قبيلة خزاعة، وهم من حلفاء المسلمين

ونقضت بذلك قريش عهدها مع المسلمين الذي سمى بصلح الحديبية، وردًا على ذلك، جهز الرسول محمد جيشًا قوامه عشرة آلاف مقاتل لفتح مكة، وتحرك الجيش حتى وصل مكة، فدخلها سلمًا بدون قتال

ولكن بدأت المعركة حينما حاول بعض رجال قريش التصدي للمسلمين الذين كان يقودهم خالد بن الوليد، وقتل منهم اثني عشر رجلا، وطهر الرسول المدينة من الأصنام، وخطب أمام قريش وعفا عنهم، وسلم مفتاح الكعبة إلى عثمان إبن طلحة، وقال له "خذوها خالده تالده".



فتح مدينة بابك



كما استطاع المسلمون في العشرين من رمضان عام 223 هجريًا، فتح مدينة بابك، أحد المدن التابعة للدولة الإسلامية، ولكنها خرجت عن التبعية الإسلامية، بعدما استولى الملك بابك على مدينة أذربيجان وأعانه على ذلك ملك أرمينيا.

وكان سبب فتح المدينة هو إدعاء حاكمها «الألوهية»، واستبداده في الحكم، خلال عهد السلطان المعتصم بالله العباسي، الذي أمر بمحاربته والقضاء عليه، واعتقله الخليفة المعتصم، بعدما حاول الهرب متنكرًا هو وأخاه، ثم قتله.



بناء مسجد القيروان



كما شهد اليوم العشرين من شهر رمضان عام 51 هجريًا بناء مسجد القيروان، على يد القائد الإسلامي عقبة بن نافع رضى الله عنه، بعد فتح تونس

ويعد مسجد القيروان تحفة فنية حيث يضم منبرًا مصنوع من الخشب، و يعتبر أقدم منبر بالعالم الإسلامي، بالاضافة إلى وجود أقدم مقصورة للمسجد، يعود تاريخها الى القرن الخامس الهجري.



ألمانيا تهاجم العثمانيين



وفي اليوم العشرين من رمضان عام 1001 هجريًا، قام الجيش الألماني المكون من 40 ألف جندي، بمهاجمة الجيش العثماني، والذي كان تعداده 10 آلاف مقاتل، في الجنوب الشرقي من مدينة زغرب والتي تعرف حديثًا بدولة كرواتيا

واعتبرت هذه المعركة سببًا في إعلان تركيا الحرب على ألمانيا بعد ذلك، حيث قتل خلالها سبعة آلاف جندي عثماني، من بينهم القائد حسن باشا حاكم ولاية البوسنة.



فتح صفد



كما استطاع السلطان صلاح الدين الأيوبي في العشرين من رمضان عام 584 هجريًا فتح مدينة صفد أحد المدن التاريخية في فلسطين، والتي استولت عليها الصليبون بعد ذلك، ولكن حاصرها السلطان صلاح الدين بالمنجانيق وتم فتحها.



رحيل الالاف من قرطبة

وقد رحل آلاف الأندلسيين من قرطبة عام 202 هجريا في العشرين م نرمضان بعد فشل ثورتهم ضد حكم الأمير الحكم بن هشام الذي بطش بالثوار بطشًا شديدًا، وهدم منازلهم وشردهم في الأندلس، فاتجهت جماعة منهم تبلغ نحو 15 ألفًا إلى مصر، ثم ما لبثوا أن غادروها إلى جزيرة أقريطش وأسسوا بها دولة صغيرة استمرت نحو قرن وثلث.