احتفالات باليوم العالمي للشعر وورش فنية من وحي رمضان بالفيوم

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم ضمن برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم وبيوت الثقافة.

أمسية شعرية لشعر الفصحى والعامية بفرع ثقافة الفيوم

وفي السياق، نظم قسم الثقافة العامة بالفرع، بالتعاون مع مكتبة الطفل والشباب بسنورس، احتفالا باليوم العالمي للشعر، تضمن أمسية شعرية لشعر الفصحى والعامية شارك فيها نخبة من شعراء الفيوم وسنورس واطسا، ومنهم الشاعر عبد الكريم عبد الحميد، الأديب عبد التواب الجارحى، أحمد عبد الباقي، عبد الحميد سرحان، حازم مصطفى، محمد ياسين، أحمد السواح، عبدالله الخطيب، أحمد ربيع، عبد الغفار محروس، منصور أحمد أبوشوشة، مجدي أحمد، ياسمين تمام، قدم الأمسية الكاتب أحمد حلمي، وأدارها الأديب القاص عويس معوض الذى تحدث عن اليوم العالمى للشعر أهدافه، وأسباب اختيار اليونسكو لهذا اليوم ليكون يوما عالميا للشعر، وأثر الشعر سواء كان شعر الفصحى، أو شعر العامية على اللغة العربية والحفاظ عليها، كذلك أثره على المجتمعات ونهضتها، والتعبير عنها.

كما تم طرح نماذج من شعراء الفصحى والعامية ومنهم أحمد شوقى وحافظ ابراهيم فى الفصحى، وبين فؤاد حداد وصلاح جاهين والأبنودى فى العامية، وأكد "معوض" أن إلقاء الشعر هو نوع من الإبداع لا يقل عن الإبداع فى صياغة أو كتابة أو نظم الشعر وأن علي شعراء الفصحى الالتزام بنطق وقواعد اللغة العربية، كما شهدت مكتبة الفيوم العامة ورشة رسم وتلوين حول مظاهر شهر رمضان، نفذتها هناء عطية حسن مسئول الفنون التشكيلية بالمكتبة.

ثم قام الشعراء المشاركين فى الأمسية بإلقاء قصائدهم وإمتاع الحضور بإبداعهم، فكانت أمسية شعرية امتزج فيها شعر الفصحى مع العامية.

وإستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، يواصل قسم ثقافة القرية، الورشة الفنية لعمل مكرمية من الخيط، وذلك بمكتبة الكعابي بدءا من الأحد القادم الموافق 24 مارس، ولمدة 8 أيام، تحت إشراف وتدريب أماني عبد التواب.