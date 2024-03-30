أدعية اليوم العشرين من شهر رمضان الكريم.. يعد الدعاء من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها المؤمن إلى الله عز وجل، ولاسيما خلال شهر رمضان الكريم، إذْ يستحب فيه قراءة الأدعية والتضرع إلى الله عز وجل، فهو من أفضل العبادات التي ذكرها الله في كتابه العزيز وحثنا عليها.



ويبحث العديد من المواطنين، عبر محرك البحث "جوجل"، عن أدعية اليوم العشرين من شهر رمضان المبارك.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أدعية اليوم العشرين من رمضان:

اللهم ارحمنا رحمة تغننا بها عن رحمة من سواك.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عني.

اللهم لا ترد لنا دعوة واشف مرضانا وارحم موتانا وحقق أمانينا يالله واعتقنا من النار يارب العالمين.

اللهم اكتبنا لنا ضمن العباد الذين تعتق رقابهم من النار وبلغنا ليلة القدر يارب العالمين.

اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

اللهم اشرح صدورنا وارزقنا الصبر عند البلاء.

اللهم ارزقنا السعادة والشهادة والتوبة والهداية يارب العالمين.

اللهن إنا نسألك أن تتولى أمورنا، وأن تيسر لنا الحال، وتهدي قلوبنا، وتجعلنا من عبادك الصالحين التوابين.

اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري.

اللهمّ اجعلنا ممّن نظرتَ إليهم فغَفَرت لهم، ورضيتَ عنهم، وحَرَّمتَهم على النار، وكتبتَ لهم الجنّة، نحن ومن نُحبّ

يارب لا تُخرجنا من شهرِك هذا إلا وقد أصلحت أحوالنا، ووفّقتنا، وغيَّرت أقدارنا إلى أجملها، وحقَّقت لنا ما نتمنّاه، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.

يارب اعتق رقابنا من النيران واجعلنا فيه من المقبولين، وأَعِده علينا أعوامًا عديدة ونحن في صحة وعافية.

اللهم في العشر الأواخر من شهر رمضان نسألك ألا تحرمنا أجر ليلة القدر، وأن تجعلنا ممن أعتقت رقابهم من النيران.