محمد بركات: الأهلي بمن حضر.. واستحق الفوز على سيمبا

حرص محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق على تهنئة الأحمر بالفوز على سيمبا التنزاني بهدف نظيف، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نبارك للنادي الأهلي وجماهيره وإدارته ولاعبيه الفوز الثمين على سيمبا".

وأضاف: "أكدنا على أهمية هذه المباراة من قبل، وأن نادي سيمبا فريق قوي، ويلعب أمام مدرجات مليئة بالجماهير في ملعبه".

وتابع: "الأهلي قدم مباراة كبيرة، واستحق الفوز، ولكن هناك مباراة إياب، وسيمبا فريق قوي، ويستطيع أن يستحوذ على الملعب".

وأكمل: "الأهلي بمن حضر، وأثبت اليوم أن لاعبيه رجال، لقد واجهوا صعوبات عديدة مثل الطقس وتأخر انضمام اللاعبين الدوليين للبعثة".