مصـــــرللطــــيران توقع بروتوكول مع شركة N.S.A.S Travel لتفعيل Access of Using NDC API-OUT لتطوير طرق التوزيع لحجوزات الطيران



استكمالاً لاسترتيجية التطوير المُستمرة التي تنتهجها مصرللطيران والتي تأتي على رأس أولوياتها تطوير قنوات البيع المتنوعة ومن ضمنها قنوات التوزيع الجديدة NDC (EGYPTAIR Retailing System- ERS) قامت مصـــــرللطــــيران بتوقيع بروتوكول مع شركة N.S.A.S Travel وذلك لتفعيل Access of Using NDC API-OUT بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تطوير وتحسين طرق التوزيع لحجوزات الرحلات الجوية وذلك في ضوء توجه مصرللطيران نحو التوسع في تغطية الأسواق العالمية بأحدث طرق التوزيع للوصول لأسواق جديدة وزيادة كفاءة الحجز وتوسيع قاعدة العُملاء وذلك دعماً لحركة السياحة والسفر عبر المطارات المصرية.

حضر مراسم التوقيع من جانب مصرللطيران عمرو عدوي رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية و أمير طه مدير عام الإدارات العامة للشئون المالية و محمد الفولي مدير مشروع قنوات التوزيع الجديدة- NDC

ومن جانب شركة N.S.A.S المهندس سيف بهجت رئيس الشركة والمهندس طارق عدوي والسيد خالد جاد.

ومن جانبه صرح عمرو عدوي رئيس قطاع الشئون التجارية بأن توقيع هذا البروتوكول يعد خطوة هامة للاستفادة من EGYPTAIR NDC مشيراً إلى أنه يتطلع إلي تحقيق المزيد من النجاحات والنتائج الإيجابية والتي ستعود بالفائدة علي الجانبين.

كما رحب المهندس سيف بهجت رئيس شركة N.S.A.S Travel بتوقيع البروتوكول مع شركة مصر للطيران مؤكدًا علي بذل المزيد من العمل لإنجاح الاتفاق وزيادة حجم المبيعات علي شركة مصرللطيران.

هذا ويُعزز برنامج NDC من قدرة التواصل بين شركات الطيران ووكلاء السياحة والسفر(B2B) سواء شركات السياحة المُعتمدة (IATA) أو غير المُعتمدة (Non IATA)، حيث تتيح المنصة الخاصة بمصرللطيران ers.egyptair.com تقديم جميع الخدمات ذات المُحتوى المتنوع مثل عرض صور وفيديوهات بجودة وتقنية عالية، بجانب عرض مواعيد الرحلات وأسعارها والخدمات الإضافية (Ancillary Services) بشكل أفضل مما هو عليه الآن من خلال أنظمة التوزيع العالمية (GDSs).