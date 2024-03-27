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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

إفطار رمضاني يجمع رئيس مصر للطيران للخدمات الأرضية والعاملين بقطاع الدعم الهندسي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

فى ليلة جميلة من ليالي رمضان المبارك، شارك المهندس إبراهيم فوزي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب التنفيذى للشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية أبناءه العاملين بقطاع الدعم الهندسي مائدة الإفطار الرمضاني بحضور المهندس حسام الصاوى مساعد رئيس مجلس الإدارة  والمهندس محسن عابدين رئيس قطاع الدعم الهندسي  والمهندس وليد الديب رئيس قطاع التشغيل والعديد من مديري العموم والإدارات بالشركة ثم تابع فوزى تطوير إحدى المعدات  الموجودة بالورش الفنية ونقاط التحديث المطلوبة لها ثم استمع لمقترحات العاملين وطلباتهم لبحثها وتنفيذ ما يتناسب مع صالح العامل واحتياجات الشركة فى المرحلة الحالية.

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 ومن الجدير بالذكر أن فوزى حرص على المرور على مواقع العمل عند أذان المغرب لمتابعة سير العمل على ارض المهبط فى هذا التوقيت، وأيضا لتوزيع زجاجات المياه والعصير على العاملين.

 


       

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