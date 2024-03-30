كيف غيرت أوبر الطريقة التي نعيش ونعمل بها

سمحت شبكة الإنترنت ذات النطاق العريض منخفضة التكلفة بانتشار منصات الأعمال القائمة على الكمبيوتر مثل Mechanical Turk وFiverr وElance، والتي قدمت لأي شخص بعض النقود الإضافية. ولكن بمجرد ظهور الهواتف الذكية، يمكن أن يتحول كل مكان إلى مكتب، وكل شيء يمكن أن يصبح عبارة عن حفلة موسيقية - وهكذا ولد اقتصاد الوظائف المؤقتة.

ربما كان ذلك نتيجة التقاء التقدم التكنولوجي والقلق المالي الواسع النطاق من ركود عام 2008، لكن التوقعات كانت سيئة، وكان الناس بحاجة إلى المال، ولم يكن لدى الكثيرين الحرية في الاختيار الدقيق بشأن كيفية القيام بذلك. كان هذا هو نفس العصر الذي انتشرت فيه عبارة "الاقتصاد التشاركي" - التي تم بيعها على الفور كترياق للإفراط في الاستهلاك، لكن هذا التحرر من الملكية كذب التسليع الأكثر إثارة للقلق لأي مهارة أو أصول. من بين جميع الشركات التي استفادت من هذا المناخ، لم تذهب أي منها إلى أبعد من ذلك أو حافظت على قوتها أكثر من شركة أوبر.

أصبحت شركة أوبر سيئة السمعة لأنها شقت طريقها إلى أسواق جديدة دون الحصول على موافقة الجهات التنظيمية. لقد عززت سمعتها كشركة لا تعمل بشكل جيد من خلال فضيحة بيزنطية لتجنب التدقيق التنظيمي، والعديد من الفضائح الأصغر حول خصوصية المستخدم والرسوم الإضافية ذات الحد الأدنى من الفائدة، فضلاً عن سمعتها الداخلية، في مهدها، بالتحرش الجنسي والتمييز.

في وقت مبكر، استخدمت الشركة احتياطياتها العميقة من رأس المال الاستثماري لدعم رحلاتها الخاصة، مما أدى إلى تآكل صناعة سيارات الأجرة التقليدية في سوق معينة، فقط لزيادة الأسعار في نهاية المطاف ومحاولة تقليل أجور السائقين بمجرد وصولها إلى مركز مهيمن. تم إنفاق هذه الاحتياطيات نفسها بقوة لتجنيد السائقين مع مكافآت التسجيل وإقناعهم بأنهم يمكن أن يكونوا رئيس أنفسهم.

يتمتع العمل الحر بنفحة من التحرر، لكن أوبر حولت بشكل فعال الصناعة القائمة على الموظفين تقليديًا إلى صناعة تعتمد على المقاولين. وهذا يعني أن واحدة من أولى ضحايا طفرة مشاركة الركوب كانت ميداليات سيارات الأجرة. لعقود من الزمن، كان سائقو سيارات الأجرة في العديد من المناطق ينظرون إلى هذه التراخيص على أنها خطط تقاعد، حيث سيكونون قادرين على بيعها للوافدين الجدد عندما يحين وقت تعليق قبعاتهم المسطحة. ولكن بسبب تدفق خدمات مشاركة الرحلات، انخفضت قيمة الميداليات بشكل كبير على مدار العقد الماضي أو نحو ذلك - في نيويورك، على سبيل المثال، انخفضت قيمة الميدالية من حوالي مليون دولار في عام 2014 إلى 100 ألف دولار في عام 2021. ويتزامن ذلك مع انخفاض في الأرباح، مما يجعل الكثيرين يكافحون من أجل سداد القروض الهائلة التي حصلوا عليها لشراء ميدالية.

وقد سعت بعض الولايات القضائية إلى تعويض هذا الانهيار في قيمة الميدالية. تعهدت كيبيك بمبلغ 250 مليون دولار كندي في عام 2018 لتعويض سائقي سيارات الأجرة. وطبقت جهات تنظيمية أخرى، خاصة في أستراليا، رسومًا لكل رحلة على خدمات مشاركة الرحلات كجزء من الجهود المبذولة لاستبدال تراخيص سيارات الأجرة وتعويض حاملي الميداليات. في كل من هذه الحالات، تحمل دافعو الضرائب والركاب، وليس شركات مشاركة الرحلات، العبء الأكبر من التأثير على حاملي الميداليات.

في البداية، كان سائقو سيارات الأجرة فقط هم الذين كانوا يتألمون، ولكن على مر السنين، جفت تعويضات هذه الفئة الجديدة من سائقي التطبيقات من غير الموظفين أيضًا. في عام 2017، دفعت أوبر 20 مليون دولار لتسوية مزاعم من لجنة التجارة الفيدرالية بأنها استخدمت وعودًا كاذبة بشأن الأرباح المحتملة لإغراء السائقين للانضمام إلى منصتها. وفي أواخر العام الماضي، اتفقت شركتا أوبر وليفت على دفع 328 مليون دولار للسائقين في نيويورك بعد أن أجرت الولاية تحقيقًا في سرقة الأجور. ضمنت التسوية أيضًا حدًا أدنى لسعر الساعة للسائقين خارج مدينة نيويورك، حيث كان السائقون يخضعون بالفعل للحد الأدنى من الأسعار بموجب قواعد لجنة سيارات الأجرة والليموزين.

سعى العديد من سائقي سيارات الأجرة أيضًا إلى الاعتراف بهم كموظفين وليس كمقاولين، حتى يتمكنوا من الحصول على أجر ثابت في الساعة، وأجور العمل الإضافي والمزايا - وهي الجهود التي كانت أمثال أوبر ومنافستها ليفت تحاربها. في يناير، أصدرت وزارة العمل قاعدة نهائية تهدف إلى جعل الأمر أكثر صعوبة على الشركات الاقتصادية المؤقتة تصنيف العمال كمقاولين مستقلين وليس كموظفين. يدرس الاتحاد الأوروبي أيضًا صفقة مؤقتة لإعادة تصنيف الملايين من العاملين في التطبيقات كموظفين.

بطبيعة الحال، لم يكن التآكل الجزئي لسوق العمل في الصناعة بأكملها هو الهدف النهائي دائما. في مرحلة ما، أرادت أوبر التخلص من تكاليف العمالة عن طريق التخلص من السائقين بالكامل. انها تخططللقيام بذلك عن طريق طرح أسطول من المركبات ذاتية القيادة وسيارات الأجرة الطائرة.

قال الرئيس التنفيذي السابق ترافيس كالانيك في عام 2014، بعد يوم من اقتراح أوبر أن السائقين يمكن أن يكسبوا 90 ألف دولار في عام 2014: "السبب الذي قد يجعل أوبر باهظ الثمن هو أنك لا تدفع ثمن السيارة فحسب، بل تدفع ثمن الرجل الآخر في السيارة". سنة على المنصة. "عندما لا يكون هناك رجل آخر في السيارة، فإن تكلفة أخذ سيارة أوبر إلى أي مكان تصبح أرخص من امتلاك سيارة. لذا فإن السحر موجود، حيث تقوم بشكل أساسي بخفض التكلفة إلى أقل من تكلفة الملكية للجميع، وبعد ذلك تختفي ملكية السيارة. "

ومع ذلك، فإن خطط الأتمتة الكبرى لشركة Uber لم تنجح على النحو المنشود. وباعت الشركة، تحت قيادة الرئيس التنفيذي الحالي دارا خسروشاهي، سيارتها ذاتية القيادة ووحدات التاكسي الطائر في أواخر عام 2020.

كان لنجاح أوبر تأثيرات من الدرجة الثانية أيضًا: على الرغم من أفضل نموذج عمل يوصف بأنه "إشعال الأموال حتى يتم تأسيس الاحتكار" فقد وُلدت مجموعة كبيرة من الشركات الناشئة، التي أخذت إشاراتها من أوبر أو عرضت نفسها بشكل صريح على أنها "أوبر لـ X." بالتأكيد، قد تجد مكانًا للإقامة على Airbnb أو Vrbo أجمل وأقل تكلفة من غرفة فندق. لكن الدراسات أظهرت أن مثل هذه الشركات أضرت بالقدرة على تحمل تكاليف السكن وتوافره في بعض الأسواق، حيث يختار العديد من أصحاب العقارات ومطوري العقارات الإيجارات القصيرة الأجل الأكثر ربحية بدلا من عرض وحدات للإيجار أو البيع على المدى الطويل. واجهت Airbnb الكثير من المشكلات الأخرى على مر السنين، بدءًا من سلسلة من الدعاوى القضائية وحتى إطلاق النار الجماعي على منزل مستأجر.

وعلى نحو متزايد، أصبح هذا هو المخطط. يتم تبادل السلع والخدمات من قبل أطراف ثالثة، ويتم تسهيل ذلك من خلال منصة شبه آلية بدلاً من إنسان. تخلق خوارزمية المنصة أنحف قشرة بين الاختيار والتحكم للعمال الذين يؤدون عملاً مماثلاً للصناعة التي جاءت المنصة لتحل محلها، لكن هذه القشرة تسمح للمنصة بتجنب الأشياء المزعجة تقليديًا مثل المسؤولية القانونية وقوانين العمل. وفي الوقت نفسه، يجد العملاء الذين لديهم خيارات بديلة أقل أنفسهم أسرى هذه المنصات التي كانت رخيصة الثمن في السابق والتي بدأت الآن لتحصيل مستحقاتهم. وبعد انبهارهم بالوعد بالابتكار، تراجعت الهيئات التنظيمية أو وقعت على صفقة مع الشيطان. كل شخص آخر هو الذي يدفع التكلفة.