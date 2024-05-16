توقعات خفض الفائدة الأميركية تنعش أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الخميس 16-5-2024، بعد صعود حاد في الجلسة الماضية مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة

جاء ذلك في أعقاب بيانات تضخم أسعار المستهلكين الأميركية التي عززت احتمال خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0553 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2391.78 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع، الأربعاء.

كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2396.10 دولار.

وتراجع الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. كما لامست عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أدنى مستوياتها في أكثر من شهر. وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد "مع استئناف التضخم لمسار الهبوط ازدهر الذهب فعليا في المعاملات المبكرة ويبدو أنه يتجه صوب مستوى 2400 دولار".

وأضاف "مع ذلك، فإن الارتفاع المحتمل للدولار أو عوائد سندات الخزانة قد يكون أكبر عقبة أمام سعر الذهب في بقية الأسبوع".

وبالنسبة للمعادن الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 29.56 دولار للأونصة بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ فبراير 2021 في وقت سابق من الجلسة.

كما خسر البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1009.68 دولار بينما ارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1068.67 دولار للأونصة، مسجلا أعلى مستوياته منذ 22 مايو من العام الماضي.

أسعار الذهب الآن في مصر:

عيار 24 يسجل 3577 جنيها.

عيار 21 يسجل 3130 جنيها.

عيار 18 يسجل 2683 جنيها.

الجنيه الذهب 25040 جنيها.

أونصة الذهب

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي لليوم الثاني على التوالي وذلك على حساب تراجع مستويات الدولار الأمريكي، حيث تستعد الأسواق لتقبل بيانات التضخم الهامة التي تصدر اليوم، عن الاقتصاد الأمريكي والتي سيكون لها تأثير كبير على الأسواق وتوقعات أسعار الفائدة خاصة بعد البيانات الأعلى من المتوقع التي صدرت يوم أمس عن أسعار المنتجين.