موعد مواجهة تشيلسي وبيرنلي والقنوات الناقلة

يستعد جمهور كرة القدم الإنجليزية لمواجهة قوية تجمع تشيلسي بنظيره بيرنلي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.



ويرغب البلوز بقيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في تحقيق الفوز في المواجهة المرتقبة.

في المقابل، يأمل بيرنلي في تحقيق نتيحة إيجابية، خاصة وأن تشيلسي يمر بفترة صعبة على مستوى النتائج.

موعد مباراة تشيلسي وبيرنلي

تنطلق مواجهة تشيلسي أمام بيرنلي في الخامسة من مساء اليةم السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبيرنلي

تُنقل مواجهة تشيلسي أمام بيرنلي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والحاصلة على حقوق بث المسابقة منذ عدة سنوات ماضية.