أمير مرتضى يعلق على أزمة كهربا مع الزمالك (فيديو)

هاجم أمير مرتضى منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك، لاعب الفريق السابق محمود كهربا، قائلا:“كنت بحفز كهربا علشان هو كان لاعب مهم جدا فى الزمالك خلال مرحلة عام 2018.. وبعد كدا هرب وراح لنادي آخر .

وأضاف أمير مرتضى منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك، خلال حواره ببرنامج “أسرار” المذاع عبر فضائية “النهار”، "الموضوع خلص أن اللاعب فى الأخر شاف أن عقده باطل واحنا الأتنين روحنا الفيفا وهو خسر القضية أول درجة وحكم عليه ب32 مليون جنيه.. أستأنف من أجل تقليل المبلغ أو إلغائه واحنا أستأنفنا علشان نزود المبلغ”.

وتابع أمير مرتضى منصور: “المحكمة الرياضية أيدت الحكم بتاعنا وغيرت المبلغ إلى 2 مليون دولار.. وكهربا طلع فى حلقة تليفزيونية سأله المذيع أنت عقدك فضل قد إيه مع الزمالك قال فاضل سنتين ولكني جددت عامين فوق العامين.

سبب خسارة كهربا للقضية

وختم أن كهربا خسر القضية بسبب الفيديو دا.. وهو اتحط فى ظروف صعبة جعلته يعتمد على نفسه وموهبته”.

ورد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك على إدعاءات محمود عبد المنعم "كهربا" بقيام نادي الزمالك بالحصول على قيمة الغرامة بالتقسيط، والخاصة بقضية هروبه من القلعة البيضاء.

وقال أحمد سالم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة نادي الزمالك مع أحمد علي: "بداية، فإن قيمة وسياسة نادي الزمالك لا تتناسب أبدًا في الرد على كل المهاترات والتصريحات".



وتابع : "أؤكد أن نادي الزمالك حصل على قيمة الغرامة بالكامل وهو ما أعلنه النادي في بيان رسمي بعد إنهاء الملف، النادي حصل على حكم نهائي بالغرامة بعد الوصول إلى أعلى درجات التقاضي في الاتحاد الدولي الذي أقر رسميًا بحقوق النادي".

وأتم: "الزمالك نادي مؤسسي ويخضع للرقابة وهو ما يعني أنه ليس هناك مجال للتهاون في حقوق النادي المالية لأي جهة، ومجلس الإدارة يعمل على الحفاظ على حقوق النادي"..