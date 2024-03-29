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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

وائل جمعة: حكم مواجهة سيمبا والأهلي سيء للغاية

وائل جمعة
وائل جمعة

كشف وائل جمعة، مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق عن رأيه في أداء حكم مواجهة القلعة الحمراء أمام سيمبا التنزاني، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم.

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وأكد جمعة أن أداء حكم مباراة سيمبا والأهلي كان سيئًا للغاية، مشيرًا إلى أنه يعد الأسوأ خلال الفترة الأخيرة.
وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على سيمبا بهدف نظيف، والذي جاء عن طريق اللاعب كوكا، في المباراة التي شهدها ملعب بنيامين مكايا الوطني في تنزانيا.
وتحدث وائل جمعة في تصريحات عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث قال: "بالتأكيد، حكم مواجهة سيمبا والأهلي كان سيئًا ومن أسوأ الحكام الذين شاهدتهم في الفترة الأخيرة والذين يديرون مباريات للأهلي، كان هناك تعنت منه ضد لاعبي الأهلي بشكل واضح".
وتابع: "بالطبع، خطوة أولى ممتازة في هذا الملعب نحو التأهل للدور المقبل، بعد الفوز اليوم".
وأتم: "لكن المهمة لم تنته بعد، وكانت هناك أربعة أهداف مؤكدة لصالح سيمبا لولا تألق مصطفى شوبير".

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