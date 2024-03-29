أهلي جدة يتعادل مع الاتفاق في الدوري السعودي

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة أهلي جدة والاتفاق بهدفين لكل فريق، على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد مساء اليوم الجمعة في إطار منافسات الجولة 25 من عمر الدوري السعودي "روشن".

افتتح فراس البريكان لفريق الأهلي في الدقيقة الثامنة وأدرك الاتفاق التعادل عن طريق لاعب الايفواري سيكو فوفانا المعار من النصر في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.

وسجل الاتفاق الهدف الثاني عن طريق مهاجمه الفرنسي المخضرم موسى ديمبيلي في الدقيقة 49، وتعادل الأهلي قبل نهاية المباراة بدقيقتين عن طريق عبد الله العمار.

بهذه النتيجة يحتل أهلي جدة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 48 نقطة، بينما الاتفاق ظل سادسًا برصيد 36 نقطة.