الجمعة 29 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

الأسهم اليابانية.. نيكاي يسجل أكبر مكاسب من حيث النقاط في السنة المالية

بوابة الوفد الإلكترونية

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني في أسواق الأسهم اليابانية  عند الإغلاق، اليوم الجمعة، مدفوعا بأسهم الشركات ذات الثقل المرتبطة بالرقائق وسجل مكاسب قياسية في السنة المالية من حيث النقاط وسط مشتريات كبيرة من الأجانب.

 

الأسهم اليابانية

 

وسجل المؤشر ارتفاعات قياسية متتالية هذا الشهر بعدما تجاوز في 22 فبراير مستويات شوهدت آخر مرة في عام 1989 خلال الفقاعة الاقتصادية بالبلاد.

 

وجاء هذا الارتفاع بدعم من مشتريات الأجانب بسبب انخفاض الين وتوقعات تمسك بنك اليابان بسياسة التيسير النقدي.

نيكاي يسجل أكبر مكاسب من حيث النقاط في السنة المالية

وارتفع المؤشر 12328 نقطة في السنة المالية المنتهية، اليوم الجمعة، مسجلا أكبر مكاسبه على الإطلاق. وارتفع 44% خلال العام في أكبر صعود منذ السنة المالية المنتهية في مارس 2021.

 

وزاد نيكاي في أسواق الأسهم اليابانية بنحو 0.5% إلى 40369.44 نقطة عند الإغلاق، معوضا بعض خسائر الجلسة السابقة.

 

وقال فوميو ماتسوموتو كبير الخبراء الاستراتيجيين في أوكاسان للأوراق المالية "يظل المستثمرون حذرين حيال التدخل المحتمل في سوق العملات، لكنهم يعتبرون انخفاض الين بشكل عام عاملا إيجابيا للأسهم المحلية".

 

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سعر الدولار مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم الجمعة بالـ Atm

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أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الجمعة

 

الين الياباني مقابل الدولار

 

الين الياباني مقابل الدولار

 

وانخفض الين إلى أدنى مستوى في 34 عاما مقابل الدولار هذا الأسبوع، مما دفع السلطات المحلية إلى عقد اجتماع طارئ في علامة على أن طوكيو تقترب من التدخل في السوق.

واستقر الين في أحدث التعاملات عند 151.40 للدولار.

 

وارتفع سهم طوكيو إلكترون في أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 0.79% وربح سهم أدفانتست 1.85%، وكلاهما مرتبط بالرقائق.

 

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مؤشر الأسهم القطرية يغلق على انخفاض

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مؤشر الأسهم البحرينية يغلق تعاملاته على تباين

 

أسواق الأسهم اليابانية

 

 الأسهم اليابانية

 

وزاد قطاع العقارات في أسواق الأسهم اليابانية بنحو 1.96% ليرتفع 16% هذا الشهر في أكبر صعود بين القطاعات. وتلقى القطاع دعما من مسح حكومي صدر هذا الأسبوع أظهر ارتفاع أسعار الأراضي في البلاد خلال عام 2023 بأسرع وتيرة منذ 33 عاما .

وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا في أسواق الأسهم اليابانية بواقع 0.61% إلى 2768.62 نقطة، اليوم الجمعة.

 

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