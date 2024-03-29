عاجل
حزب الله اللبناني يكشف أبرز عملياته العسكرية ضد مواقع الجيش الإسرائيلي قصف جوي إسرائيلي على شرق حلب
الجمعة 29 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الجمعة

الدولار
الدولار

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي استقرارًا مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الجمعة 29 مارس، في محال الصرافة والبنوك الرئيسة والعاملة في مصر.

 

الدولار

 

 

وسجل سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

 

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

47.35 جنيه للشراء.

47.45 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

47.35 جنيه للشراء.

47.45 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.45 جنيها للشراء.

47.55 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.35 جنيها للشراء.

47.45 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

47.35 جنيه للشراء.

47.45 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

47.35 جنيه للشراء.

47.45 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس

47.27 جنيه للشراء.

47.37 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك البركة

47.35 جنيه للشراء.

47.45 جنيه للبيع.

 

txt

الحكومة: تسعير السلع بناء على سعر الدولار الحالي (فيديو)

txt

سعر الدولار صباح اليوم الأحد في البنوك المصرية وشركات الصرافة والسوق السوداء

 

البنك المركزي الأميركي

 

البنك المركزي الأميركي

 

 

 

مواد متعلقة

الداخلية تضرب تجار الدولار بالسوق السوداء فى 17 مليون جنيه.. تفاصيل

أسعار العملات الأجنبية العربية أمام الجنيه بالبنوك اليوم الخميس 28-3-2024

اسعار الدولار الآن بالبنوك اليوم الخميس 28-3-2024

سعر الدولار بالمصارف والبنوك العاملة في مصر اليوم

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في التعاملات المسائية

سعر صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم
الجريدة الورقية