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الجمعة 29 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم الجمعة بالـ Atm

الدولار
الدولار

سعر الدولار.. سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة في بعض البنوك المصرية وماكينا الصرف لآلي Atm،  نحو 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وفق آخر تحديث من قبل المنصات الصادرة عن القطاع المصرفي المصري.

 

وتشهد أيام العطلات الرسمية تعاملات إلكترونية فقط من خلال ماكينات الصراف الآلي التي يمكن من خلالها صرف الدولار والعملات الأجنبية وفق الأسعار المعلنة من قبل البنك المركزي المصري وباقي البنوك.

 

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية”، سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة، وجاء سعره على النحو الآتي:

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سعر الدولار مقابل الجنيه ببنك مصر

سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم مقابل الجنيه المصري 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 47.33 جنيه للشراء، و47.47 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع وفقا للبنك الأهلي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه في cib

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم أمام الجنيه المصري 47.35 جنيه للشراء، كما سجل 47.45 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع تبعا لمصرف أبوظبي الإسلامي.

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