دوري ابطال افريقيا.. وصول فريق الأهلي إلي استاد بنيامين مكابا لمواجهة سيمبا التنزاني

وصل منذ قليل، فريق الكرة الأول بنادي الأهلي إلي استاد بنيامين مكابا لمواجهة سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا.

نشر حساب دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية على تويتر، صورا من غرفة ملابس ناديي الأهلي وسيمبا التنزاني، قبل مواجهة الفريقين مساء اليوم الجمعة، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال بملعب مكابا في العاصمة التنزانية دار السلام.

الأهلي في اختبار صعب خارج الديار أمام سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا

ويستضيف ملعب بينجامين مكابا في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومضيفه فريق سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام سيمبا التنزاني

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة سيمبا التنزاني بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، علي معلول.

في خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية.

في خط الهجوم: رضا سليم، محمود عبد المنعم كهربا، بيرسي تاو.



موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الثامنة من مساء اليوم الجمعة (بتوقيت القاهرة) بملعب بنجامين مكابا بدار السلام في تنزانيا ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا



طاقم تحكيم مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف قد أسندت إدارة مباراة الأهلي وسيمبا الى الحكم الجنوب أفريقي توم أبو نجيلى وعلى تقنية الفار الحكم الموريتاني دحان بيدا ويعاونه من دولة مورشيوس أحمد امتياز.

قائمة الأهلى لمباراة سيمبا التنزانى

مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد هاني وأكرم توفيق وخالد عبد الفتاح ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وكريم الدبيس وعلي معلول وكريم فؤاد وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو ورضا سليم وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وافشة وموديست وكهربا.