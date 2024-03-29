الجمعة 29 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الهلال السعودي يزاحم مانشستر سيتي لضم كانسيلو

كانسيلو يقترب من
كانسيلو يقترب من الهلال

دخل نادي الهلال في سباق مع مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل الحصول على خدمات النجم جواو كانسيلو لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي المعار إلى صفوف برشلونة الإسباني.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية في تقرير لها اليوم أن استمرارية كانسيلو مع برشلونة في خطر، حيث أن نادي الهلال السعودي يريد الحصول على خدمات اللاعب ومانشستر سيتي يريد البيع.

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وأضافت الصحيفة أن برشلونة قدم إلى مانشسترسيتي عرضَا لتمديد الإعارة مع خيار شراء إلزامي لكن الفوارق مع مطالب السيتي كبيرة.

وكشفت الصحيفة أن رغبة اللاعب هي التي ستحسم الأمر سواء بالانتقال إلى الهلال أو الاستمرار مع برشلونة.

رقم مميز ينتظر أحمد حجازي في مباراة الاتحاد والفيحاء اليوم

ينتظر النجم الدولي المصري أحمد حجازي رقمًا مميزًا بقميص نادي الاتحاد عندما يشارك في مباراة النمور اليوم ضد الفيحاء ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وفي حال نجح الاتحاد في تحقيق الفوز على فريق الفيحاء اليوم بدوري روشن سيحقق أحمد حجازي الانتصار رقم 50 مع النمور في مسيرته.

وخاض أحمد حجازي الموسم الحالي 5 مباريات بقميص الاتحاد بعد العودة من الإصابة بالرباط الصليبي التي أبعدته عن الفريق لفترة طويلة وفاز في 4 مواجهات.

ويستعد فريق اتحاد جدة لمواجهة نظيره الفيحاء مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدورى السعودى.

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