تاريخ مواجهات الهلال والشباب قبل صدام الدوري السعودي

يشير تاريخ المواجهات بين الفريقين، إلى تفوق الهلال الذي انتصر في 17 مباراة من أصل 31 مواجهة سابقة بينهما، بينما استطاع الشباب حصد النقاط كاملة في خمس مناسبات فقط، وانتهت المباريات التسع الأخرى بالتعادل.

أما الهلال، فيخوض هذه المباراة وعينه على تحقيق الفوز الـ 18 على التوالي في الدوري، خاصة مع تألق مهاجمه الصربي أليكساندر ميتروفيتش الذي سجل خمسة أهداف خلال أربع مباريات ضد فرق مدينة الرياض في الموسم الجاري، منها هدفه في مرمى الشباب في مواجهة الدور الأول الذي انتهت لمصلحة الهلال 2-0.

وتعود عجلة مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين بداية من بعد غدٍ الجمعة بإقامة 5 مباريات وذلك بعد توقف لـ 12 يومًا بسبب مباراتي المنتخب السعودي ضد طاجيكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026.



يوم الجمعة تُقام خمس مباريات في افتتاحية الجولة الـ25 في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر وهم ” ” الاتحاد ضد الفيحاء” و” الاتفاق ضد الأهلي” و” التعاون ضد الحزم” و“ضمك ضد الخليج” و” الأخدود ضد الرائد”.

ويوم السبت تنتظر مواجهات ” الهلال ضد الشباب” و” النصر ضد الطائي” و” الرياض ضد أبها” و” الوحدة ضد الفتح

