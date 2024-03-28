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الخميس 28 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الهلال السعودي يفتقد 4 لاعبين مؤثرين قبل صدام الشباب

بوابة الوفد الإلكترونية

يستعد فري الهلال السعودي بقيادة مدربه البرتغالي خورخي خيسوس لمواجهة نظيره الشباب، في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم السبت الموافق 30 مارس الجاري.

وكشفت صحيفة اليوم السعودية، إن قائمة نادي الهلال لمواجهة الليوث، ستخلو من ناصر الدوسري، بسبب الإصابة التي لحقت به خلال تواجده في معسكر الأخضر، قبل مباراة طاجيكستان في روشن.

وأضافت الصحيفة إن نادي الهلال ينتظر التقرير الطبي من الجهاز الطبي للأخضر، لحسم موقف عبدالإله المالكي من مباراة الشباب لكن المؤشرات الأولية تظهر عدم جاهزيته، كما سيغيب الحارس حبيب الوطيان، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال الفترة الماضية، ومتعب المفرج للتأهيل.

فيما شارك اللاعب حسان تمبكتي، في التدريبات الجماعية لفريق الهلال، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، وفقًا لما كشفت عنه الفيديوهات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الجريدة الورقية