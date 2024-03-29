الجمعة 29/مارس/2024 - 05:53 م 3/29/2024 5:53:29 PM

رغم قرار الهدنة إلا أن إسرائيل مازالت تتحدى العالم أجمع بتأييد أمريكى واضح وتصر على استمرار الحرب البشعة التى ارتكبت ومازالت من خلالها العديد من المجازر تتم بحق الشعب الفلسطينى. ورغم استمرار هذه الحرب منذ السابع من أكتوبر الماضى وحتى الآن، ما يعنى أن هناك إصراراً شديداً من الجانب الإسرائيلى على تصفية القضية الفلسطينية وضياع تفعيل إقامة الدولة الفلسطينية. ويأتى كل ذلك على مسمع ومرأى دول العالم بلا استثناء، وتعلم إسرائيل أن أقصى ما يمكن فعله هو بيانات الشجب والاستنكار، ما دعاها إلى التمادى فى أفعالها وتصرفاتها الحمقاء، ويوم قلت إنه يجب على الدول العربية أن تكون أكثر حسماً وحزماً ولديها الكثير من الأسلحة التى تلوح بها لضرب مصالح إسرائيل وأمريكا، أعنى ما أقوله تماماً، فلم يعد مص الشفايف والاستنكار والشجب يؤتى ثماره، فالأمر تعدى الحدود بشكل لم يسبق له مثيل!!!

يوم 30 مارس هو ذكرى يوم الأرض وهو يوم يحييه الفلسطينيون، سنوياً، وتعود أحداثه إلى عام 1976، بعد أن قام الاحتلال الصهيونى بمصادرة الآلاف من الأراضى ذات الملكية الخاصة فى مناطق فلسطينية. وفى هذا اليوم انتشر إضراب فلسطينى عام واندلعت مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى أسفرت عن سقوط شهداء وإصابة المئات منهم.. و«يوم الأرض» يعد حدثاً تاريخياً مهماً ومحورياً فى الصراع العربى - الإسرائيلى منذ احتلال فلسطين بل منذ وعد بلفور المشئوم عام 1917، لأن هذا اليوم كان بمثابة مواجهة حقيقية ضد سلطة الاحتلال الصهيونى، لأنها كانت احتجاجات منظمة رداً على السياسات الإسرائيلية الغاشمة: وبعيداً عن تسمية يوم الأرض نسبة لشجر «الملّ» والذى تقدر مساحة الأراضى المزروعة بهذا الشجر ما يزيد على 45 ألف دونم خلال فترة السبعينيات، إلا أن يوم الأرض له تعبيرات دلالية أخرى، وهى أن الفلسطينيين لا يمكن أبداً أن يتخلوا عن أرضهم مهما تجبر الاحتلال ومهما أيدت أمريكا، ومهما تخلت أمة العرب «يوم الأرض» هو اليوم الذى يتوافق مع الرؤية المصرية فى ضرورة عدم تصفية القضية الفلسطينية ومنع التهجير القسرى للفلسطينيين سواء من غزة إلى سيناء أو من الضفة الغربية إلى الأردن.

يوم الأرض يعنى لابد من التمسك بكل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، وحقه فى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ويأتى ذلك فى إطار حل الدولتين الذى يتوافق مع المرجعية والشرعية والاتفاقيات المبرمة فى هذا الشأن.. ويتوافق مع الرؤية المصرية حتى يعود الاستقرار والأرض إلى المنطقة، وحتى لا تتعرض مصالح العالم أجمع للكوارث، فالضرر لن يطال فقط دول المنطقة، بل يتعدى ذلك إلى مصالح دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة. وإذا كانت إسرائيل تريد أن تهنأ فلابد لها من الاستجابة إلى نداءات السلام والتعقل، وضرورة تفعيل حل الدولتين وفى أسرع وقت، ومن أجل ذلك يأتى يوم الأرض الذى يتوافق اليوم مع ذكرى أشد ألماً وهى استمرار الحرب الإسرائيلية البشعة، التى راح ضحيتها آلاف الشهداء والمصابين فى واقعة تاريخية لم تحدث من ذى قبل، وسيظل «يوم الأرض» حتى يتم تحرير الأرض الفلسطينية من دنس الصهيونية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.