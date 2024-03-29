فوائد مذهله لتناول الفراولة

يفضل الكثيرين تناول فاكهة الفراولة لمذاقها الطيب وفوائدها المتعددة وهذا ما يدفع الامهات الي شرائها باستمرار.

كشفت دراسة طبية حديثة عن فائدة تناول الفراولة بانتظام على الوظائف الإدراكية وضغط الدم وزيادة القدرة المضادة للأكسدة.

وقالت الدكتورة شيرين هوشماند، الباحثة الرئيسية في الدراسة، والأستاذة في كلية التمارين الرياضية وعلوم التغذية بجامعة سان دييغو بكاليفورنيا إن "تناول الفراولة يوميا قد يحسن الوظيفة الإدراكية لدى كبار السن، فضلا عن خفض ضغط الدم، وزيادة القدرة المضادة للأكسدة.

وأضافت: "هذا إجراء وقائي مهم لمختلف الأمراض المزمنة. تضاف نتائج الدراسة إلى الأبحاث السابقة التي أكدت الفوائد الصحية القلبية الوعائية والاستقلابية والمعرفية لاستهلاك الفراولة".



ما هي أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة حول فوائد تناول الفراولة؟

• أظهرت الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة Nutrition، أن المشاركين الذين استهلكوا قرابة 26 غراما من الفراولة أو حصتين يوميا، زادت سرعة المعالجة المعرفية لديهم بنسبة 5.2 في المئة.

• انخفض ضغط الدم الانقباضي بنسبة 3.6 في المئة، وقفزت القدرة الإجمالية لمضادات الأكسدة بنسبة 10.2 في المئة، كما انخفض محيط الخصر بنسبة 1.1 في المئة.

سبة 1.1 في المئة.

• تحتوي الفراولة على العديد من المركبات النشطة بيولوجيا، بالإضافة إلى توفير 100 في المئة من احتياجات فيتامين "سي" اليومية.

• الفاكهة أيضا مصدر للعناصر الغذائية الصحية للقلب مثل حمض الفوليك والبوتاسيوم والألياف والبوليفينول.

• ربطت تجارب سريرية سابقة بين استهلاك الفراولة والتحسينات في العديد من علامات أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك انخفاض الكوليسترول الكلي والضار وانخفاض ضغط الدم.

فوائد الفراولة للجسم تحسين صحة الدماغ، وإبطاء وتيرة تداعي وفقدان الذاكرة الذي قد ينشأ مع التقدم الطبيعي في السن. زيادة عدد الحيوانات المنوية. تخفيف حدة الألم الذي قد يرافق الأمراض، مثل: التهاب المفاصل، والنقرس. تحسين صحة الحمل، وخفض فرص إصابة الجنين بالتشوهات والعيوب الخلقية.



وقاية من أمراض القلب: بفضل مستوياتها العالية من المركبات المفيدة لصحة القلب مثل الأنثوسيانين، تُظهر الأبحاث أن الفراولة يمكن أن تساعد في حماية نظام القلب والأوعية الدموية من خلال دعم ضغط الدم الصحي ومستويات الكوليسترول. تضيف دكتورة لوبيك أن "تناول الفراولة قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب"، مشيرة إلى أن "بعض الدراسات تُظهر أن استهلاك الفراولة يقلل من نسبة الدهون في الدم وضغط الدم الانقباضي".