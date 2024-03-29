سقوط 5 متهمين بحوزتهم 32 كيلو مخدرات في دمياط

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط حملة موسعة تمكنت من ضبط 4 قضايا «اتجار» في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم «7 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 7 كيلو جرام لمخدر البانجو، 9كيلو جرام لمخدر الهيدرو، كمية لمخدر الهيروين» وكذا ضبط 2 فرد محلى- عدد من الطلقات بحوزة 5 متهمين «لـ 4 منهم معلومات جنائية.

حشيش بـ 4.1 مليون جنيه.. ضبط 6 عناصر إجرامية في الجيزة والدقهلية والشرقية

كما واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة - الدقهلية - الشرقية) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

في الجيزة؛ تم ضبط عاطلين – مقيمين بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية وبحوزتهما (1,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وفى الدقهلية؛ تم ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركزي شرطة "شربين وأجا" وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الشابو – عدد من الأقراص المخدرة – بندقية خرطوش وطلقتان).

وفى الشرقية؛ ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة بلبيس وبحوزتهما (43,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4,120 مليون جنيه) تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.