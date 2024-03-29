ألونسو يحسم موقفه من خلافة كلوب في ليفربول

حسم الأسباني تشابي ألونسو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن، موقفه النهائي من خلافة الألماني يورجن كلوب في ليفربول.

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وبحسب صحيفة " بيلد" الألمانية فأن ألونسو يرغب في الأستمرار في صفوف باير ليفركوزن وعدم خوض إي تجربة جديدة متجاهلاً بذلك عرضي نادي ليفربول وبايرن ميونيخ.

وكان يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول أعلن رحيله عن تدريب الريدز، بعد قضاء 9 مواسم في صفوفه.

كتب نادي ليفربول في بيان رسمي: «أعلن المدرب يورجن كلوب أنه سيغادر فريق ليفربول عقب انتهاء الموسم الحالي، وذلك بعدما أطلع ملاك النادي على رغبته في ترك منصبه في الصيف، والمدربان المساعدان بيب لايندرز وبيتر كراويتز ومدرب التطوير فيتور ماتوس سيرحلون أيضًا عن ليفربول بعد انتهاء الموسم الحالي».

ويذكر أن كلوب، صاحب الـ 56 عامًا، تولي المهمة الفنية للريدز في أكتوبر موسم 2015، ثم جدد عقده مع النادي الإنجليزي أبريل 2022 ليستمر حتى 2026.

قاد كلوب ليفربول للتويج بـ7 ألقاب خلال مسيرته التدريبة معه، وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي الممتاز، كأس العالم للأندية كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس الرابطة، كأس السوبر الأوروبي، وأخيرًا الدرع الخيرية.