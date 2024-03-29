ليفربول يسعى لضم موهبة شاختار الأوكراني

أكدت مصادر صحفية أنحليزية ان نادي ليفربول الأنجليزي أبدى اهتماما كبيرا بموهبة نادي شاختار دونستيك الاوكراني ونجم خط الوسط هيروهي سوداكوف .

وقالت صحيفة الديلي ميل ان نادي ليفربول ارسل كشافيه بالفعل لمتابعة سوداكوف في عدد من المباريات خلال الفترة القادمة لضم الاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية .

ووفقا للدايلي ميل فأن نادي ليفربول سبق وابدى اهتماما كبيرا بضم سوداكوف خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية الا ان نادي شاختار الاوكراني رفض العروض التي وصلته للاعب من ناديا الارسنال الأنجليزي واليوفنتوس الإيطالي و الذي وصل عرضهما إلى ٤٣ مليون دولار .

واشارت الصحيفة الانجليزية ان سوداكوف قام بتمديد تعاقده مع نادي شاختار الذي وضع شرطا جزائيا يصل إلى ١٦١ مليون دولار للتنازل عن الاعب الا ان مسؤولي ليفربول يؤكدون ان عند الدخول في المفاوضات المباشرة مع نادي شاختار دونستيك لن يكونوا مضطرين لسداد الشرط الجزائي وسيصلون إلى رقم اقل كثيرا لاتمام الصفقة .

واختتمت الديلي ميل تقريرها بالتأكيد على رغبة ليفربول في الدخول في فترة الانتقالات الصيفية في عدد من الصفقات الجديدة لدعم صفوفه إلى جانب إنهاء التعاقد مع المدير الفني الجديد الذي تبدو ان فرص التعاقد مع الأسباني تشافي الونسو باتت ضعيفة في ظل انباء الصحف الألمانية عن رغبته في الاستمرار مع فريقه بايرليفركوزن .